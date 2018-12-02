БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Аргентина будет работать над активизацией переговоров по соглашению между Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент Аргентины Маурисио Макри.
"Мы работаем с тем, чтобы сблизить наши регионы, и в наших интересах продвинуться в соглашении между Меркосур и Евразийским экономическим союзом", — сказал он.
"В следующем полугодии, когда мы будем председательствовать (в Меркосур), мы берем обязательство способствовать тому, чтобы дать настоящий импульс этим переговорам", — продолжил он.
Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.