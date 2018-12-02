БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Аргентина будет работать над активизацией переговоров по соглашению между Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент Аргентины Маурисио Макри.

"Мы работаем с тем, чтобы сблизить наши регионы, и в наших интересах продвинуться в соглашении между Меркосур и Евразийским экономическим союзом", — сказал он.

"В следующем полугодии, когда мы будем председательствовать (в Меркосур), мы берем обязательство способствовать тому, чтобы дать настоящий импульс этим переговорам", — продолжил он.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. На них приходится 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.