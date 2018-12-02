Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Аргентиной

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Товарооборот России и Аргентины за первые девять месяцев 2018 года вырос на четверть, по итогам года достигнет отметки в 1 миллиард долларов, заявил президент России Владимир Путин.

"Естественно, большое внимание было уделено расширению экономических связей. В 2017 году товарооборот рос, достиг 890 миллионов долларов, а за первые девять месяцев текущего года увеличился еще на 26%. По итогам этого года мы выйдем на 1 миллиард долларов", — заявил Путин по итогам переговоров с аргентинским лидером Маурисио Макри.

Российский лидер заявил о взаимном настрое РФ и Аргентины на укрепление двусторонних отношений в различных сферах.

"Только что подписан, как вы видели, солидный пакет двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов. Свидетельствует все это о взаимном настрое укреплять российско-аргентинские отношения по всем направлениям", — подчеркнул он.