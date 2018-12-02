Новак рассказал о предстоящем согласовании подходов к будущему сделки ОПЕК+

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Подходы к будущему сделки ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене, заявил министр энергетики России Александр Новак журналистам.

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"Всё ещё будет согласовываться, мы как раз сейчас хотим до министерской встречи, до Вены согласовать подходы, все решения будут приняты в ближайшие дни", — сказал Новак, отвечая на вопрос о будущем и параметрах сделки ОПЕК+.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договорённость продлить соглашение по ОПЕК+, но пока нет понимания по объёмам нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Между тем в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году, и на этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен.