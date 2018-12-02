Трамп считает, что сможет разрешить торговые споры с Китаем

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, что в конечном итоге страны смогут разрешить торговые противоречия на взаимовыгодной основе.

Трамп отметил, что у него "великолепные отношения" с Си Цзиньпином. По его словам, в ходе рабочего ужина стороны обсудят "проблему фентанила" и вопросы торговли.

"И я думаю, в конечном итоге мы придем к чему-то, что будет хорошо и для Китая, и для США", — добавил Трамп, отметив, что ключевую роль в этом могут сыграть его личные отношения с Си Цзиньпином.

"США и Китай — две важные страны с большим влиянием в мире — разделяют ответственность за поддержание международного мира и процветания. Только во взаимодействии мы сможем достичь мира и процветания. И поэтому я с нетерпением жду этой встречи, где мы сможем обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", — заявил, в свою очередь, председатель КНР.