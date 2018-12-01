В Польше призвали надавить на страны, поддерживающие "Северный поток — 2"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе визита на Украину призвал после инцидента в Керченском проливе оказать давление на страны, поддерживающие "Северный поток — 2".

"Я считаю, что есть шанс задержать реализацию проекта. Последняя агрессия в Азовском море должна показать международному сообществу, к чему готова Россия и как она может использовать такие проекты против других государств. Надеюсь, что теперь очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект, и необходимо доказать, что их позиция является необоснованной и опасной", — заявил Чапутович во время пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток — 2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.