Лукашенко назвал торговые войны "уникальным шансом" для экономик ЕАЭС

МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой "уникальный шанс" для экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Белорусский президент считает, что странам ЕАЭС нужно "осуществить прорыв" и показать тем, "кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас".
По его словам, "невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий куда-то "опустить" из-за санкций. "Тем более самая крупная завтра экономика мира — Китай. Мы с ним в блестящих отношениях. Но только ни под кого не надо ложиться. Мы — гордые советские люди из того периода, мы не это терпели. Кругом были железные занавесы, и мы жили", — сказал Лукашенко.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.