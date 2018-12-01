БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Европарламенте рассматривается проект резолюции об отношениях ЕС и РФ, в котором содержится предложение европейским странам прекратить программы, позволяющие иностранцам из третьих стран получать за инвестиции так называемые "золотые паспорта" ЕС.

При этом в том же документе высказывается "осуждение необоснованному запрету политикам ЕС, в том числе нынешним и бывшим членам Европарламента, а также должностным лицам ЕС, в доступе на российскую территорию" и "призыв к немедленному и безоговорочному снятию запрета на въезд".

Схема под названием "золотая виза" позволяет, в частности, иностранным инвесторам получать кипрские паспорта. Программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции также были у Мальты, Австрии и Ирландии.

Автор внесенной на рассмотрение комитета по иностранным делам инициативы, евродепутат от Латвии Сандра Калниете, предлагает Европарламенту зафиксировать в резолюции "О состоянии отношений РФ и ЕС" формулировку о необходимости "твердой, последовательной и согласованной по санкциям в отношении России позиции ЕС", а также "дальнейшей координации и согласованности внешнеполитического подхода ЕС в отношении России".

"ЕП призывает в этом контексте государства-члены прекратить программы "золотых виз и паспортов", — говорится в проекте.

Еще в мае этого года представители ЕК на слушаниях в Европарламенте по вопросу предоставления иностранным инвесторам "золотых виз" призвали страны-участницы тщательнее оценивать заявителей, при этом на слушаниях упоминались граждане Китая и России.