Пекин призвал Токио ускорить диалог по вопросам торговли

ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на полях G20 в Аргентине призвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ ускорить переговорный процесс и прийти к договоренностям по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП, RCEP) и трехстороннему соглашению о свободной торговле с Южной Кореей, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"В новой обстановке у Китая и Японии появилось намного больше благоприятных условий для развития отношений, чем было раньше, а потенциал торгово-экономического прагматического сотрудничества невероятно велик. Обе стороны должны в полной мере реализовать имеющиеся взаимовыгодные преимущества, углублять и расширять сотрудничество", — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, "стороны должны приложить усилия, чтобы как можно раньше договориться по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП, RCEP) и трехстороннему соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей".

RCEP подразумевает подписание соглашения о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шестью государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия). Это объединение заочно конкурировало с Транстихоокеанским партнерством, в котором раньше участвовали США.