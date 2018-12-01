Новак рассказал о росте поставок энергоресурсов в Китай

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут, ожидается, что поставки угля в 2018 году достигнут 27,2 миллиона тонн, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

Ранее Минэнерго заявляло, что Россия за восемь месяцев 2018 года увеличила экспорт угля в Китай на 15,4%, до 18,12 миллиона тонн.

"Например, по итогам 2018 года мы ожидаем, что поставки угля достигнут 27,2 млн тонн, это на 8,4% больше прошлого года. Стабильно осуществляются поставки нефти", — приводит сайт министерства слова Новака.

Он принял участие во встрече лидеров России Владимира Путина и Китая Си Цзиньпина.

Российский премьер Дмитрий Медведев ранее заявил, что Китай — один из крупнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров России, в 2018 году страны выйдут на 100 миллиардов долларов торгового оборота, а в перспективе он может удвоиться.