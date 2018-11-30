В Поморье завершена третья очередь животноводческого комплекса "Родина"

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноя — РИА Новости. В Архангельской области завершено строительство третьей очереди животноводческого комплекса "Родина"; проект стоимостью более миллиарда рублей реализован крупнейшим сельскохозяйственным предприятием региона — ООО "Устьянская молочная компания", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Благодаря введению в строй третьей очереди комплекс в Устьянском районе стал крупнейшим на северо-западе России. Общая же численность поголовья крупного рогатого скота УМК составляет порядка пяти тысяч голов.

"Открытие животноводческого комплекса — это большой шаг в обеспечении продовольственной безопасности не только Архангельской области, но и страны в целом. Не менее важно, что открытие предприятия решает целый ряд задач, связанных с развитием сельских территорий. Мы укрепляем финансовую, социальную устойчивость Архангельской области. Благодаря созданию новых рабочих мест повышается уровень жизни населения", — приводятся в сообщении слова губернатора Поморья Игоря Орлова.

По словам председателя совета директоров УМК Александра Фиалковского, к концу 2018 года животноводческий комплекс выйдет на проектную мощность в 1600 голов дойного стада при 3700 общего поголовья крупного рогатого скота. В сутки здесь будут производить более 40 тонн молока.

Как отметили в пресс-службе, продукция предприятия востребована не только в Архангельской области, она поставляется также в Москву, Вологду, Череповец и другие города.

До 2026 года Устьянская молочная компания планирует реализовать еще ряд крупных проектов, в том числе построить аналогичные животноводческие комплексы в селах Молодоры и Строевском, возвести цех мясных полуфабрикатов и собственный молочный завод. Численность работников предприятия возрастет почти до 600 человек.

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