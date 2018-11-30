Россия планирует сохранить объем нефтедобычи в следующем году

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Добыча нефти в России на 2019 год пока планируется на уровне 2018 года, но может быть скорректирована в зависимости от договоренностей ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак РИА Новости.

"Это все будет зависеть от договоренностей. Объемы добычи у нас на следующий год запланированы на уровне этого года по прогнозу, но могут быть откорректированы, если будут достигнуты другие договоренности", — прокомментировал Новак информацию СМИ о том, что Россия готова снизить добычу нефти в следующем году.