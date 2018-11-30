Новак намерен встретиться с саудовским коллегой на полях G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак на полях саммита G20 проведет встречу с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом, обсудит сокращение добычи в 2019 году и совместные проекты, сообщил глава Минэнерго РФ РИА Новости.
"Такая встреча у нас запланирована, будем обсуждать и сделку 2019 года, и совместные проекты, и то, и другое", — сказал он.
Новак напомнил, что в области энергетики у России и Саудовской Аравии подписана дорожная карта, есть ряд проектов, которые страны мониторят.
Между тем в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году, и на этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен.
На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК +, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.