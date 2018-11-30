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Экономика

Воронежская область направит около 14 миллиардов рублей на нацпроекты

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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОРОНЕЖ, 30 ноя — РИА Новости. Около 14 миллиардов рублей направят в 2019 году на реализацию национальных проектов в Воронежской области, сообщает областная дума.

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Доходы бюджета Воронежской области на 2018 год выросли на 1,325 млрд рублей
Депутаты Воронежской областной думы в пятницу приняли в первом чтении закон "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". Одной из главных особенностей нового бюджета председатель думы Владимир Нетёсов назвал участие региона в новых национальных проектах – на эти цели в документе только на 2019 год заложено более 14 миллиардов рублей.

В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне 104,8 миллиарда рублей, расходы – 107,1 миллиарда рублей. Дефицит составляет 2,3 миллиарда рублей, но он имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете.

"Бюджет 2019 года – оптимальный и выверенный документ, обсуждение которого прошло в открытой и конструктивной обстановке. Отмечу, что в ходе "нулевых" чтений были учтены поправки от депутатов регионального парламента. В частности, это дополнительные средства на детский отдых и поддержку малого бизнеса, увеличение расходов на предоставление жилья детям-сиротам. Часть этих поправок уже внесена в документ, который мы сегодня приняли в первом чтении", – рассказал Нетёсов.

Он отметил, что учтены предложения и замечания к документу не только депутатского корпуса, но и контрольно-счетной палаты региона, органов исполнительной власти и общественности. По просьбам глав районов рассмотрена возможность дополнительного финансирования программ, способствующих развитию сельских территорий – от модернизации систем водоснабжения до строительства стадионов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инвестиции в сельское хозяйство Воронежской области превысят 40 млрд рублей
Как отмечает заксобрание, отличием нового бюджета стало отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях областного и муниципального уровня, что позволит направлять все предоставляемые им средства на текущие нужды, а не на погашение долгов прошлых лет.

Еще одной особенностью бюджета 2019 года является участие Воронежской области в новых национальных проектах. На территории региона будет реализовываться 11 из 12 нацпроектов. Как пояснил Нетёсов, для их исполнения в бюджете 2019 года предусмотрено около 14 миллиардов рублей. Из федерального бюджета Воронежской области уже распределено 9,4 миллиарда рублей на эти цели, на софинансирование из региональной казны заложено 4,6 миллиарда рублей. Если в следующем году будут дополнительно распределять трансферты из федерального бюджета, то в главном финансовом документе года заложены резервы для обеспечения их региональной составляющей.

Формирование расходов бюджета-2019 осуществлялось в рамках 25 государственных программ Воронежской области, на которые приходится 98,2% всех средств бюджета.

"Приоритетом при планировании расходной части остаются социальные обязательства – основная доля расходов (почти 65%) предусмотрена именно на социальные отрасли. В 2019 году будет продолжено повышение зарплат бюджетникам. Также будут проиндексированы и другие социально-значимые расходы – социальные выплаты, стипендии, питание и медикаменты, коммунальные услуги", – отметил Нетёсов.

Общий бюджет здравоохранения запланирован в объеме около 40 миллиардов рублей. На сферу образования в целом по консолидированному бюджету предусмотрено почти 32 миллиарда. Расходы региона на социальную защиту населения запланированы в сумме почти 10,5 миллиарда.

"Почти 5,6 миллиарда рублей в новом бюджете предусмотрены на областную адресную инвестиционную программу. Это позволит продолжить активное строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных сооружений и культурно-досуговых центров. На 2019 год ожидается начало возведения, а также капитальный ремонт сразу нескольких подобных объектов. При этом программа будет обязательно уточняться, поскольку будет дополнена объектами, которые будут финансироваться в рамках федеральных проектов", – сказал Нетёсов.

Воронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Воронежская область планирует участвовать в нацпроекте "Образование"
В бюджет заложены в полном объеме не только расходы на социальную сферу, но и дополнительные средства на развитие области. Так, на государственную поддержку организаций агропромышленного комплекса области в 2019 году планируется направить почти 2,5 миллиарда рублей областных средств, что существенно выше уровня текущего года и позволит привлечь федеральное финансирование в объеме 5,3 миллиарда рублей.

Как отмечает дума, поскольку поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов, определенных президентом страны, то в рамках участия области в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы", ожидается привлечение в 2019 году 673 миллионов рублей из федерального бюджета, что выше уровня 2018 года более чем в 10 раз.

"Дорожный фонд области запланирован в объеме около 10 миллиардов рублей. Это позволит не снижать темпов масштабной реконструкции и строительства дорожной сети региона и Воронежа", – добавил Нетёсов.

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