Правительство одобрило выделение 2,6 миллиарда рублей Забайкалью и Хакасии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило проект распоряжения, согласно которому Хакасии и Забайкальскому краю будет выделено почти 2,6 миллиарда рублей на социально значимые расходы, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что проектом распоряжения в 2018 году предлагается выделить бюджету Забайкальского края 1,356 миллиарда рублей, а бюджету Хакасии – 1,2 миллиарда рублей. "Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в перечне решений.