На Кубани планируют увеличить закладку виноградников до 2,1 тысячи гектаров

КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют увеличить закладку виноградников в текущем году более чем на 30% — до 2,1 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.
По информации ведомства, на сегодняшний день молодые виноградные насаждения высажены на площади 2,03 тысячи гектаров. В том числе около 765 гектаров – в весенний период. Из общего количества высаженных саженцев порядка 70% — кубанской селекции. Закладка виноградников продлится до конца декабря.
В 2018 году на закладку и уход за виноградниками из федерального и краевого бюджетов было выделено 420 миллионов рублей субсидий, добавили в Минсельхозе.
Ранее краевые власти заявляли, что в текущем году ожидается рост экспорта винодельческой продукции Краснодарского края на уровне 18-20%. Ежегодно край экспортирует 300 тысяч декалитров вина. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев неоднократно заявлял, что сделать кубанское вино востребованным в мире можно, если увеличить количество виноградников в регионе и использовать качественные саженцы.
По данным региона, в 2014 году в Краснодарском крае изготавливали 130 миллионов бутылок вина, в прошлом году — уже 180 миллионов бутылок. Отмечается, что это стало возможным за счет постоянной работы по увеличению площади виноградников. По объемам урожая винограда Краснодарский край удерживает первое место в стране, производя более 42% общероссийского объема. В 2017 году в регионе было собрано около 200 тысяч тонн винограда.