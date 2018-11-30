На Кубани планируют увеличить закладку виноградников до 2,1 тысячи гектаров

КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют увеличить закладку виноградников в текущем году более чем на 30% — до 2,1 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

"На Кубани полным ходом идёт закладка виноградников. До конца текущего года планируется заложить не менее 2,1 тысячи гектаров молодых виноградников. Это на 500 гектаров больше, чем фактически заложено в 2017 году", — отметили в ведомстве. Уточняется, что наибольшие площади будут заложены в Темрюкском районе и Анапе.

По информации ведомства, на сегодняшний день молодые виноградные насаждения высажены на площади 2,03 тысячи гектаров. В том числе около 765 гектаров – в весенний период. Из общего количества высаженных саженцев порядка 70% — кубанской селекции. Закладка виноградников продлится до конца декабря.

В 2018 году на закладку и уход за виноградниками из федерального и краевого бюджетов было выделено 420 миллионов рублей субсидий, добавили в Минсельхозе.

Ранее краевые власти заявляли, что в текущем году ожидается рост экспорта винодельческой продукции Краснодарского края на уровне 18-20%. Ежегодно край экспортирует 300 тысяч декалитров вина. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев неоднократно заявлял, что сделать кубанское вино востребованным в мире можно, если увеличить количество виноградников в регионе и использовать качественные саженцы.

По данным региона, в 2014 году в Краснодарском крае изготавливали 130 миллионов бутылок вина, в прошлом году — уже 180 миллионов бутылок. Отмечается, что это стало возможным за счет постоянной работы по увеличению площади виноградников. По объемам урожая винограда Краснодарский край удерживает первое место в стране, производя более 42% общероссийского объема. В 2017 году в регионе было собрано около 200 тысяч тонн винограда.

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