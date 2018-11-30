Лидеры БРИКС выступили за откровенные переговоры с членами ВТО

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Главы государств БРИКС на полях G20 выступили за откровенные переговоры с другими членами ВТО для совершенствования работы организации, говорится в заявлении для СМИ.
"Мы выражаем нашу общую готовность приступить к откровенным и ориентированным на результат переговорам с другими членами ВТО с целью совершенствования функционирования организации", — отмечается в сообщения.
Кроме того, сообщается, что участники высказались в поддержку основанной на правилах многосторонней торговой системы, которую воплощает в себе Всемирная торговая организация, с целью обеспечения транспарентной, недискриминационной, открытой и инклюзивной международной торговли.