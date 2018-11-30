Страны БРИКС поддержали усилия по совершенствованию ВТО

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Страны-участники БРИКС поддерживают усилия по совершенствованию ВТО, называют важным механизм разрешения споров, призывают к немедленному возобновлению процесса отбора членов апелляционного органа организации в качестве ключевой предпосылки для стабильной и эффективной его работы, говорится в заявлении по итогам неформальной встречи лидеров объединения на полях саммита "Большой двадцатки".

"Мы поддерживаем усилия, направленные на совершенствование ВТО с целью повышения ее актуальности и эффективности для борьбы с нынешними и будущими вызовами. В этой работе должны быть сохранены основные ценности и принципы ВТО, а также отражены интересы всех членов Организации, в особенности интересы развивающихся стран", — говорится в заявлении по итогам встречи.

Там отмечается, что механизм разрешения споров ВТО является жизненно важным для надлежащего функционирования организации. "Его эффективная работа создаст необходимые условия для участия в переговорах в рамках ВТО в будущем. В этой связи мы призываем к немедленному возобновлению процесса отбора членов апелляционного органа ВТО в качестве ключевой предпосылки для стабильной и эффективной работы системы разрешения споров Организации", — говорится в заявлении.

"Мы подтверждаем свою решимость наращивать наше взаимодействие и сотрудничество, а также готовность работать совместно с другими членами ВТО с тем, чтобы Организация могла идти в ногу со временем, содействовать инклюзивному росту и участию всех стран в международной торговле, играть значимую роль в глобальном экономическом управлении", — говорится в заявлении.