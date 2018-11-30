Страны БРИКС поддержали усилия по совершенствованию ВТО

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Страны-участники БРИКС поддерживают усилия по совершенствованию ВТО, называют важным механизм разрешения споров, призывают к немедленному возобновлению процесса отбора членов апелляционного органа организации в качестве ключевой предпосылки для стабильной и эффективной его работы, говорится в заявлении по итогам неформальной встречи лидеров объединения на полях саммита "Большой двадцатки".
Там отмечается, что механизм разрешения споров ВТО является жизненно важным для надлежащего функционирования организации. "Его эффективная работа создаст необходимые условия для участия в переговорах в рамках ВТО в будущем. В этой связи мы призываем к немедленному возобновлению процесса отбора членов апелляционного органа ВТО в качестве ключевой предпосылки для стабильной и эффективной работы системы разрешения споров Организации", — говорится в заявлении.
"Мы подтверждаем свою решимость наращивать наше взаимодействие и сотрудничество, а также готовность работать совместно с другими членами ВТО с тем, чтобы Организация могла идти в ногу со временем, содействовать инклюзивному росту и участию всех стран в международной торговле, играть значимую роль в глобальном экономическом управлении", — говорится в заявлении.