БРИКС имеет основания добиваться усиления влияния в МВФ, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. БРИКС имеет основания добиваться усиления своего влияния в Международном валютном фонде (МВФ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пятёрка" совершенно обоснованно может играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ и усиления нашего влияния в фонде", — сказал Путин, выступая на встрече БРИКС на полях саммита G20.

По его словам, значимый вклад в обеспечение финансовой стабильности вносит Новый банк развития БРИКС, который уже финансирует 26 проектов в странах объединения на сумму 6,5 миллиардов долларов.

"Ожидаем также начала в 2019 году работы Фонда облигаций и национальных валют БРИКС, что позволит укрепить финансовую и инвестиционную устойчивость, а также расширить взаимодействие национальных платёжных систем", — добавил Путин.