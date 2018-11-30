БРИКС имеет основания добиваться усиления влияния в МВФ, заявил Путин

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. БРИКС имеет основания добиваться усиления своего влияния в Международном валютном фонде (МВФ), заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, значимый вклад в обеспечение финансовой стабильности вносит Новый банк развития БРИКС, который уже финансирует 26 проектов в странах объединения на сумму 6,5 миллиардов долларов.
"Ожидаем также начала в 2019 году работы Фонда облигаций и национальных валют БРИКС, что позволит укрепить финансовую и инвестиционную устойчивость, а также расширить взаимодействие национальных платёжных систем", — добавил Путин.