Путин призвал урегулировать торговые споры в ВТО через диалог

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Урегулирование торговых споров должно проводиться в рамках ВТО исключительно путем диалога с подключением всех заинтересованных стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы намерены положить в основу процесса дальнейшего развития ВТО свои усилия, для того чтобы стабилизировать ее. Важно, чтобы урегулирование торговых споров проводилось исключительно путем диалога, к которому могли бы подключится все заинтересованные страны", — сказал Путин, выступая на встрече БРИКС на полях саммита G20.