Сбербанк подсчитал, сколько времени экономят автоплатежи

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сбербанк подсчитал, что 50 миллионов автоплатежей банка экономят 675 миллионов минут времени клиентов в месяц или около 1000 лет, свидетельствует исследование крупнейшего российского банка, приуроченное к Дню банковского работника.

"Пятьдесят миллионов автоплатежей банка экономят 675 миллионов минут времени клиентов в месяц, а это почти половина нашей эры (около 1000 лет)", — говорится в сообщении банка.

По данным Сбербанка, ежемесячно в отделениях банка обслуживают офлайн 57,8 миллиона физлиц, а в цифровой среде — 56,7 миллиона физлиц. Аудитория мобильного приложения "Сбербанк онлайн" превысила 40 миллионов человек, увеличившись за год на 47%.

В колл-центрах сотрудники банка ежемесячно принимают 9,6 миллиона звонков, добавили в Сбербанке.

В структуру Сбербанка входит 12 территориальных банков: Байкальский, Западно-Сибирский, Поволжский, Уральский, Дальневосточный, Волго-Вятский, Юго-Западный, Сибирский, Северо-Западный, Среднерусский, Центрально-Черноземный и Московский. Всего в территориальных банках по данным на 1 ноября работает свыше 184 тысяч человек.