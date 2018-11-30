Руденя: в Верхневолжье на нацпроекты в 2019 году направят 8,3 млрд рублей

ТВЕРЬ, 30 ноя — РИА Новости. Тверская область в следующем году примет участие в реализации всех 12 национальных проектов, на что будут выделены 8,3 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Тверская область примет участие во всех 12 национальных проектах. Мы заинтересованы в успешной реализации нацпроектов в регионе. Для нас это шанс перейти к динамичному развитию экономики. Все проекты будут осуществлены в рамках стратегии развития до 2024 года", — сказал Руденя на селекторном совещании с главами муниципальных образований, посвященном реализации нацпроектов в регионе.

По его словам, в 2019 году на финансирование нацпроектов в Тверской области предполагается направить более 8,3 миллиардов рублей, из них свыше 6,5 миллиардов рублей — федеральные средства, более 1,7 миллиардов рублей — областные.

По данным пресс-службы правительства области, в рамках национального проекта "Демография" планируется строительство новых детских садов и ввод не менее десяти новых учреждений. По нацпроекту "Здравоохранение" приоритет будет отдан развитию системы оказания первичной медицинской помощи и детского здравоохранения, снижению уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрению цифровых технологий. В сфере образования запланировано создание новых мест в школах, в том числе сельских, развитие детских технопарков. Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" в регионе планируется увеличить объемы строительства жилья, продолжить реализацию программы расселенпя аварийного и ветхого жилья. Нацпроект "Экология" позволит создать современную систему обращения с коммунальными отходами, модернизировать водоснабжение и водоотведение. В сфере культуры предусмотрено создание музеев, кинотеатров, виртуальных концертных залов. Ключевыми направлениями в развитии предпринимательства станут рост числа занятых в малом и среднем бизнесе, вовлечение в деловую среду молодёжи, поддержка предпринимателей, в том числе на селе.

Другие новости региона читайте здесь >>