"Аэрофлот" объявил о масштабной рождественской распродаже билетов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Аэрофлот объявляет с 30 ноября по 12 декабря рождественскую распродажу авиабилетов по самым популярным направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ПАО "Аэрофлот".

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте ПАО "Аэрофлот" , (ОРГН 1027700092661, Москва, 119002, ул. Арбат, д. 10), в офисах продаж авиакомпании, а также в офисах агентов на территории РФ и за рубежом. Предоставляется услуга предварительного бронирования через контакт-центр Аэрофлота, которое должно быть оплачено в течение 24 часов, до момента его аннулирования, говорится в сообщении.

Совершить перелет за рубеж и обратно, в пункты СНГ и Грузию и/или обратно по данным авиабилетам возможно с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, между городами России — с 30 ноября по 26 декабря 2018 года. Обратный полет необходимо выполнить по 4 января 2019 года.

Обратная перевозка может начаться не ранее первого воскресенья после даты прилета в пункт назначения или не ранее 3-х дней пребывания, что наступит ранее. Для перевозок между пунктами РФ и перевозок от/до Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана — без ограничений. Бронирование должно быть сделано не ранее 09:00 московского времени 30 ноября 2018 года. Количество мест ограничено.