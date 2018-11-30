Сбербанк подтвердил данные о серии кибератак

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сбербанк зафиксировал в период с 28 по 29 ноября серию из шести кибератак разной мощности и длительности: данным атакам характерны общая техника их проведения и географическая локация их источников, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. Вся необходимая информация банком была передана в правоохранительные органы.

"Атаки фиксировались в период 28-29 ноября, всего была проведена серия из шести атак разной мощности и длительности. Суммарно длительность достигла более 1,5 часов. Используемые в банке технологии защиты и анализа событий безопасности от средств защиты позволяют нам сделать вывод об объединяющей все произошедшие атаки технике их проведения и географической локации их источников", — сказали в банке.

"Характер атак действительно отличается от наблюдаемых нами ранее, однако, на текущий момент, мы не можем разгласить информацию о техниках проведения атак, странах, с которых они были осуществлены и о принадлежности инициаторов к каким-либо хакерским группировкам. Вся необходимая информация нами передана в правоохранительные органы", — добавил официальный представитель кредитной организации.

Вместе с тем в пресс-службе Банка России сообщили РИА Новости, что в рамках обязательного информирования об атаках, установленного законодательством и нормативными документами регулятора, Сбербанк уведомил ФинЦЕРТ о фактах и технических характеристиках атаки.

"Все необходимые мероприятия по взаимодействию с ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак — ред.) проведены. Данные атаки были адресными, другие банки не пострадали, необходимости информировать другие банки не было", — пояснили в ЦБ.

С утра в четверг Сбербанк сообщил, что в среднем в 2018 году каждую неделю фиксировал одну-две DDoS-атаки на свои системы, а всего с начала года отразил их 62. При этом, согласно его сообщению, число атак высокой мощности возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 25. Сбербанк также заявил, что в 2018 году с помощью системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте, защитил от кибермошенников 32 миллиарда рублей средств вкладчиков.