В Вологодской области открыли роботизированную ферму

ВОЛОГДА, 30 ноя — РИА Новости. Роботизированный животноводческий комплекс на 544 голов открыли в пятницу на племзаводе "Родина" в поселке Харачево Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Современный молочно-товарный комплекс создан с использованием новейших технологий в молочном скотоводстве: беспривязного содержания коров с доением станциями-роботами, с обеспечением компьютеризации процессов доения, идентификации зоотехнического и ветеринарного учета, приготовления и раздачи сбалансированных по всем компонентам кормов с помощью мобильных раздатчиков-смесителей. В составе комплекса — коровник на 544 головы с молочным блоком, восемь роботов — дояров", — сказал Кувшинников.

По словам губернатора, новый комплекс, позволит увеличить поголовье маточного стада на 300 голов, валовое производство молока на семь тонн в сутки, повысить качество молока, уменьшить затраты на производство продукции.

Губернатор отметил, что комплекс был построен в достаточно короткие сроки, на что понадобилось около года. Проект реализован при государственной поддержке, в частности, предприятию была предоставлена федеральная субсидия на получение кредита в рамках программы льготного кредитования.

"Таких ферм, как мы открыли сегодня, единицы в мире. Уверен, что и в дальнейшем подобные успехи позволят нам поддерживать высочайшую марку Вологодчины как молочного региона", — отметил Кувшинников.

Он напомнил, что племзавод "Родина" — одно из крупнейших животноводческих предприятий в области. В нем 5,5 тысяч голов скота, производительность — почти 20 тысяч надоев в год.