Группа "ФосАгро" открыла представительство в Аргентине

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений холдинг "ФосАгро" открыл представительство в Буэнос-Айресе (Аргентина), сообщает пресс-служба компании.

Это уже второй офис открытый "ФосАгро" в Латинской Америке, первый был открыт несколько лет назад в Сан-Пауло.

"Латинская Америка идет сразу за внутренним российским рынком по объему сбыта продукции "ФосАгро", на нее приходится более четверти экспорта удобрений "ФосАгро"". — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора "ФосАгро" Андрея Гурьева, за 9 месяцев текущего года поставки продукции компании в страны Латинской Америки выросли на треть — до почти полутора миллионов тонн.

"Историческая отмена шестипроцентной ввозной пошлины на высококачественный диаммонийфосфат в августе 2017 года открыла новые возможности для российских экологически чистых минеральных удобрений на рынке Аргентины. В перспективе мы оцениваем долю "ФосАгро" на аргентинском рынке сложных фосфорных удобрений на уровне 15-20%", — сказал Гурьев.

В свою очередь заместитель генерального директора по продажам и маркетингу "ФосАгро" Сергей Пронин отметил, что за первое полугодие текущего года компания практически утроила поставки в Аргентину — до 135 тысяч тонн.

"В перспективе мы планируем ежегодно поставлять в Аргентину не менее 200 тысяч тонн продукции, за счет более точного понимания потребностей рынка и увеличения доли прямых продаж", — сказал Пронин.

В пресс-службе сообщили, что "ФосАгро-Аргентина" стал десятым зарубежным офисом группы "ФосАгро" и третьим за пределами континентальной Европы. Зарубежные трейдеры группы работают на всех ключевых рынках сбыта продукции, при этом, благодаря четкому выполнению долгосрочной Стратегии развития Группы "ФосАгро", доля глобальных прямых продаж в настоящее время превышает 90%, по сравнению с 53% еще пять лет назад.