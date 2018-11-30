Белорусское оборудование установили в классах чувашской сельхозакадемии

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноя — РИА Новости. На инженерном факультете Чувашской государственной сельскохозяйственной академии (ЧГСХА) открылись учебные классы, оснащенные сельхозоборудованием двух белорусских сельхозпредприятий — ОАО "Минский тракторный завод" и ОАО "Гомсельмаш", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

"Это не просто маркетинговый ход, а реализованная возможность для студентов академии получать полноценные теоретические знания и практические навыки работы на современной сельскохозяйственной технике, такой, какая сегодня работает на полях предприятий и фермерских хозяйств республики", — сказал ректор ЧГСХА Андрей Макушев на церемонии открытия классов.

В свою очередь министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов отметил, что сельскохозяйственная техника и оборудование из Белоруссии по качественным и ценовым параметрам все больше интересует чувашских аграриев.

"Более половины комплектующих сельскохозяйственной техники, выпускаемой в Республике Беларусь, — российского производства, а это дает возможность более широкого применения существующих мер государственной поддержки в ее приобретении сельхозтоваропроизводителями Чувашии", — сказал министр.

В пресс-службе сообщили, что об открытии специализированных учебных классов глава Чувашии Михаил Игнатьев договорился с белорусскими представителями в рамках Российского инвестиционного форума, который проходил в этом году в Сочи.

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