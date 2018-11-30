"Газпром нефть" впервые проводит собрание акционеров online

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Акционеры "Газпром нефти" в рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании впервые могут воспользоваться сервисами электронного голосования, сообщает пресс-служба компании.

"Применение дистанционных систем голосования — свидетельство активного внедрения компанией современных цифровых технологий не только в производстве, но и в сфере деловой коммуникации. Предоставление такого сервиса делает процесс корпоративного управления более открытым и доступным, а условия реализации прав акционеров максимально комфортными", — сказала заместитель генерального директора "Газпром нефти" по правовым и корпоративным вопросам Елена Илюхина.

Голосование в рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров "Газпром нефти" в заочной форме продлится до 14 декабря.