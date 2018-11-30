Источник рассказал о хакерских атаках на Сбербанк в четверг

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хакерским атакам в четверг подвергся только Сбербанк, причем они оказались безуспешными, ЦБ РФ не счел нужным предупреждать другие банки, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

"Хакерские атаки в четверг были адресными — только на Сбербанк: их было три разной мощности — выше обычного фона, но точно не критичные. Клиенты не пострадали, атаки были отражены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, данный тип хакерской атаки выявляется штатными средствами межсетевого оборудования, даже без использования специализированных средств защиты.

"Необходимости у Банка России информировать другие банки не было. Поэтому бюллетень на эту тему ФинЦЕРТ не выпускал", — добавил источник.

Официальными комментариями Банка России и Сбербанка РИА Новости пока не располагает.

С утра в четверг Сбербанк сообщил, что среднем в 2018 году каждую неделю фиксировал одну-две DDoS-атаки на свои системы, а всего с начала года отразил их 62. При этом, согласно его сообщению, число атак высокой мощности возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 25. Сбербанк также заявил, что в 2018 году с помощью системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте, защитил от кибермошенников 32 миллиарда рублей средств вкладчиков.