ВТБ назван "Банком года в России" по версии журнала The Banker

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ победил в номинации "Банк года в России" премии "Банк года 2018", учрежденной британским финансовым журналом The Banker, сообщает пресс-служба банка.

Международная коллегия судей оценила финансовые показатели ВТБ, в частности, капитал первого уровня, активы и чистую прибыль, а также стратегические инициативы, технологии, продукты и услуги, которые банк внедрил в период с января 2017 года по июнь 2018 года.

"Банк ВТБ впервые стал победителем конкурса журнала The Banker, жюри которого отметило передовой опыт ВТБ в предоставлении банковских услуг в России. Премия стала признанием одного из самых уважаемых международных финансовых изданий тех успехов, которые ВТБ продемонстрировал в различных сферах деятельности — технологической, управленческой, а также в области повышении эффективности и акционерной стоимости", — отметили в пресс-службе.

Британский журнал The Banker выпускается с 1926 года и является одним из наиболее авторитетных изданий на финансовом рынке. The Banker освещает основные международные финансовые и экономические новости, а также представляет анализ глобальных рыночных тенденций.