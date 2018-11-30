В Новоалтайском ТОСЭР появился четвертый резидент

БАРНАУЛ, 30 ноя — РИА Новости. Четвертым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоалтайске стала компания "Трамони", которая планирует выпускать пакетированный растворимый кофе и арахисовую пасту, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Заявку компании на включение в федеральный реестр резидентов ТОСЭР 28 ноября одобрило Министерство экономического развития РФ, говорится в сообщении.

Компания намерена инвестировать в проект около 30 миллионов рублей и создать не менее 25 новых рабочих мест. Технический запуск производства ожидается уже в декабре текущего года, уточняет пресс-служба.

В Алтайском крае при участии краевого правительства в марте 2018 года были созданы две ТОСЭР — в Новоалтайске и Заринске. В первую помимо "Трамони" вошла "Покровская сыроварня" с инвестициями в размере 165 миллионов рублей. В заринской ТОСЭР два резидента: компания "Русская кожа" с проектом по строительству кожевенного завода общей стоимостью более 2 миллиардов рублей, а также "Сибирский фанерный комбинат" с инвестициями в 73 миллиона рублей.

Резиденты ТОСЭР получают ряд преференций: льготную ставку налога на прибыль (5% в течение пяти лет с момента получения первой прибыли), освобождение от уплаты налога на имущество организаций и налога на землю на пять лет, а также пониженные тарифы страховых взносов), уточнили в министерстве экономического развития в Алтайского края.

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