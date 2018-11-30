Новый легкий самолёт ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия. Архивное фото

Новый легкий самолёт ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия. Архивное фото

УЛАН-УДЭ, 30 ноя – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев готов поддержать реализацию новых малых самолетов "Байкал", выпуск которых будет налажен на авиазаводе в Улан-Удэ.

Трутнев находится с рабочим визитом в Улан-Удэ, где провел встречу с представителями властей. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о планах по выпуску на Улан-Удэнском авиазаводе самолета "Байкал" (ТВС-2ДТС). "Летающий образец уже есть. Эксплуатационные параметры на сегодняшний день не имеют аналогов в мире", — заявил Цыденов.

По его мнению, новая модель самолета будет востребована в России и за рубежом. "Хороший экспортный потенциал. Уже есть запросы с монгольской стороны, на 6 самолетов. Сейчас подписан контракт с Якутией с поставкой в 2021 году", — сказал глава Бурятии.

Он отметил, что есть поручение президента РФ по производству этого самолета, кроме того, Минпромторгом в программу до 2021 года на производство самолета заложено 1,3 миллиарда рублей.

"России очень нужен новый малый самолет, а на Дальнем Востоке – тем более. Надо все, что необходимо сделать для того, чтобы была надежная и хорошая по эксплуатационным характеристикам и недорогая машина, тогда бы мы могли ее сильно поддержать по распространению", — прокомментировал услышанное Трутнев.

ТВС-2ДТС — легкомоторный самолет, разработанный Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина для замены Ан-2, который эксплуатируется сегодня региональной авиацией. Новый самолет планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи, тушения лесных пожаров и для сельскохозяйственных работ. Одно из требований к самолету — возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, воду и лед. Судно оснащается турбовинтовым двигателем TPE331-12UAN американской компании Honeywell.