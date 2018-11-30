Дорожный фонд Ивановской области пополнится штрафами за нарушение ПДД

ИВАНОВО, 30 ноя — РИА Новости. Средства, поступающие от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения в Ивановской области, с 1 января 2019 года будут перечисляться в региональный дорожный фонд, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Соответствующий законопроект, внесенный в Ивановскую областную думу губернатором региона Станиславом Воскресенским, депутаты приняли в двух чтениях. Прогнозируется, что в следующем году дорожный фонд Ивановской области пополнится на сумму более 260 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что согласно принятому закону, средства планируется направлять именно на содержание и ремонт дорог, в первую очередь, — на повышение безопасности дорожного движения, в частности, на обустройство освещения и переходно-скоростных полос, установку новых светофоров, нанесение разметки, а также на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. Особое внимание будет уделено ликвидации очагов аварийности.

В 2018 году размер дорожного фонда Ивановской области составил порядка трех миллиардов рублей.

Федеральный закон, согласно которому доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения будут перечисляться в региональные дорожные фонды, был в мае принят Госдумой. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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