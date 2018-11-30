Источники: производители труб пожаловались на "Газпром" в Минпромторг

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел в четверг совещание на тему развития трубной отрасли, на котором производители труб большого диаметра (ТБД) высказали претензии к закупочной политике "Газпрома", сообщили РИА Новости несколько источников, близких к участникам совещания.

Как следует из материалов к совещанию, имеющихся в распоряжении РИА Новости, на нем обсуждалась ситуация на рынке ТБД, действующие механизмы закупок трубной продукции крупнейшими потребителями и развитие конкуренции в этом сегменте рынка. В числе участников называются, в частности, основные акционеры или топ-менеджеры всех ведущих трубных компаний России, ПАО "Газпром закупки", а также представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Минпромторга.

Мощности трубных заводов, как следует из материалов, в три раза превосходят потребности рынка ТБД, качество продукции, по мнению производителей, соответствует мировому уровню и позволяет обеспечить все потребности "Газпрома" при конкурентном уровне цен по сравнению с зарубежными производителями. В то же время основные закупки концерна, на который в соответствии с материалами в 2018 году приходится 58% отечественного рынка ТБД, по мнению трубников, "в настоящее время перестали соответствовать принципам прозрачности и равнодоступности для российских производителей ТБД".

Трубники указывают, что в общем объеме закупок на 2018 год доля закупок по конкурсу составляет 71% против 81% годом ранее, а закупки у единственного поставщика, соответственно, составляют 29% против 19% в прошлом году. При этом в закупках на 2019-2020 годы на долю единственного поставщика приходится уже 99%. "Основные закупки "Газпром" на 2019-2020 годы осуществлял на безальтернативной основе у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур на основании решения сметной комиссии", — говорится в материалах производителей труб.

По мнению представителей трубной промышленности, "закупка труб у единственного поставщика повышает риск несвоевременной поставки ТБД для строительства и ремонта магистральных трубопроводов и создает угрозу безопасному функционированию Единой системы газоснабжения и исполнению обязательств РФ по международным поставкам газа, а также несет социально-экономические риски".

В середине ноября стало известно, что компания "Газпром комплектация" заключила с Загорским трубным заводом (ЗТЗ) прямой контракт стоимостью 41,2 миллиарда рублей на поставку ТБД. Срок исполнения определен c 19 ноября 2018 по 30 апреля 2021 года, контрактом предусматривается поставка 500 тысяч тонн труб. В начале ноября "Газпром комплектация" сообщила о заключении с Трубной металлургической компанией (ТМК) контракта на 21,447 миллиарда рублей на поставку стальных ТБД. ТМК была выбрана без проведения конкурса, как единственный поставщик. Согласно условиям контракта, компания должна поставить 255 тысяч тонн труб, срок исполнения с 7 ноября текущего года по 30 апреля 2020 года.