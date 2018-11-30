ВЭБ готов развернуть проектный офис во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. ВЭБ готов развернуть во Владивостоке проектный офис, сообщил его глава Игорь Шувалов.

В пятницу Шувалов провел совещание во Владивостоке, где проходит презентация крупных инвестиционных проектов, на реализацию которых планируется привлечь средства корпорации развития "ВЭБ.РФ" и других институтов поддержки.

"В любом случае, никакой проектный офис не может подменить то, что будет руководить жизнью на месте. Нам нужен мэр, нужен его представитель для работы с японскими консультантами. И здесь никаким проектным офисом это не подменить. Нам нужны ответственные люди в администрации, которые будут с нами работать по проекту комфортной городской среды и городской экономики, а мы со своей стороны готовы полностью здесь проектный офис развернуть", — сказал Шувалов.

"В первом квартале ждите нас, мы приедем с конкретными кейсами. Сейчас приехали познакомиться, прицелиться. Вообще мы будем работать дальше в рамках бизнес-миссий, мы всеми институтами будем приезжать не просто поговорить, а разбирать конкретные дела", — добавил глава ВЭБ.

Он отметил, что институты поддержки бизнеса будут заранее собирать предложения и отрабатывать их, приезжать в регион, закладывать их в своем плане работы, смотреть, что есть нового в этой корзине, что действует, а что нет.

"Я надеюсь, что сегодняшняя встреча ознаменовала новый этап, который приведет к нормальным контактам, продуктивной работе и к изменениям здесь во Владивостоке … Я уверен, что у нас сейчас будут результаты, будет что показать в следующем году", — сказал журналистам после совещания вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко.

По его словам, речь идёт о том, чтобы внедрить опыт, практику, которую получили федеральные институты развития в части повышения качества городской среды в целом по стране, во Владивостоке.

В четверг Шувалов с властями Приморья подписал соглашение о сотрудничестве в улучшении качества городской инфраструктуры.