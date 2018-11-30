Советник Могерини считает, что санкционный подход ЕС к России не работает

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи считает, что прежний санкционный подход Европы к РФ, привязанный к минским соглашениям, не работает и предлагает связать продление ограничительных мер с другими параметрами – международным правом и правами человека.

Итальянский эксперт Точчи известна как советник высокого представителя по внешней и оборонной политике ЕС. Точчи принимала участие в работе дискуссионного клуба "Валдай". Высказанные советником идеи в связи с инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны, могут дать представление о том, в каком направлении потенциально может развиваться реакция ЕС.

"Европейские санкции против России не работают. Столкновение в Азовском море показывает необходимость нового подхода к Москве", — под таким заголовком опубликована статья Точчи, написанная в соавторстве с другим экспертом в европейском издании Politico.

"Вне любых рассуждений о том, кто кого спровоцировал и кто будет использовать этот инцидент в каких политических целях, одно ясно: ЕС должен переосмыслить свою санкционную политику в отношении России", — отмечает автор статьи.

"Необходим другой путь. Вместо того, чтобы привязывать решение к "Минску" или другим формам переговоров, ЕС должен сформулировать более четкий набор критериев: основанный на нарушении международного права и прав человека. Этот подход, за который наиболее активно выступают Нидерланды, внесет ясность в подход ЕС к России и усилит его воздействие", — указывается в публикации.

По мнению авторов, "это пошлет сигнал Москве о том, как она должна себя вести — и даст понять, что ЕС готов ужесточить свой ответ в случае необходимости".

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил о переговорах стран ЕС по идее создания режима санкций за нарушения прав человека. По его словам, консенсуса по этому вопросу пока нет, но тема может быть внесена в повестку следующих министерских переговоров в декабре. Европейский чиновник, знакомый с ходом консультаций, заявлял РИА Новости, что ЕС считают инициативу властей Нидерландов по созданию широкого механизма санкций за нарушения в сфере прав человека заслуживающей рассмотрения, но говорить о конкретных решениях пока рано.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.