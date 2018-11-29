Минсельхоз разработал проект стратегии развития зернового комплекса

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минсельхоз РФ разработал проект стратегии развития зернового комплекса России до 2025 года и на перспективу до 2035 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минсельхозом разработан проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2025 года и на перспективу до 2035 года, в котором отражены основные приоритеты государственной политики по развитию зернового комплекса страны до 2035 года", — сообщили в пресс-службе.

Среди таких приоритетов — увеличение производства зерновых и зернобобовых культур, развитие переработки и хранения, инфраструктуры и логистического обеспечения, а также развитие экспорта зерновых и зернобобовых культур наряду с обеспечением внутренних потребностей России.

"После доработки стратегия будет утверждена в установленном порядке", — добавили в Минсельхозе.

В среду Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года. В частности, министерство ожидает, что в 2030 году валовой сбор зерна составит 138 миллионов тонн, а экспорт — порядка 50,5 миллиона тонн. Урожай зерна в 2036 году может увеличиться до 150 миллионов тонн, а экспорт составит порядка 56 миллионов тонн.

Ранее в четверг в Минсельхозе сообщили РИА Новости, что согласны с оценками Минэкономразвития относительно показателей по валовому сбору зерна в 2030 году и в 2036 году. Достижение поставленных задач, по мнению аграрного министерства, возможно при условии обеспечения аграриев финансовыми и материально-техническими ресурсами, наличия благоприятных погодных условий и проведении агротехнических работ в оптимальные сроки.