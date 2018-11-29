Рязанская область планирует войти в число ведущих экспортеров России

РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Рязанская область планирует за счет участия в приоритетном проекте "Международная кооперация и экспорт" войти в число ведущих экспортеров РФ, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на открытии делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области".

В работе участвовали чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ Гарри Корен, представитель китайского комитета содействия международной торговле в РФ Сяо Чучжоу, первый секретарь посольства Белоруссии в РФ Ольга Филимончик, заместитель директора центра промышленности Болгарии при посольстве Болгарии в РФ Цветозар Генчев, общественный уполномоченный при президенте РФ по защите малого и среднего предпринимательства бизнеса Виктор Ермаков. Приветствуя собравшихся, Николай Любимов поблагодарил всех за внимание к региону, отметив, что форум проводится впервые.

"В стратегических инициативах президента РФ Владимира Путина создание в несырьевых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора определено в качестве одной из национальных целей. Советом при главе государства по стратегическому развитию одобрен приоритетный проект "Международная кооперация и экспорт". Мы планируем максимально использовать возможности этого проекта с тем, чтобы войти в число ведущих экспортеров РФ", — сказал Любимов.

Губернатор проинформировал о возможностях сотрудничества с регионом и приоритетах внешнеэкономической сферы. По его словам, Рязанская область – экспортно-ориентированный регион. Внешнеторговый оборот в прошлом году превысил 1,6 миллиарда долларов США. При этом около 1 миллиарда долларов приходится на экспортные поставки. По итогам шести месяцев 2018 года динамика также положительная – плюс 16%. Экспорт возрос более чем на 13%.

По словам главы области, продукция с рязанской маркой поставляется более чем в 100 государств. Это страны СНГ, Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Китай, США, — то есть, ею охвачены развитые конкурентные рынки. Ведущими партнерами также являются Китай, Беларусь, Казахстан, Германия, Италия, Франция, Польша.

В числе перспективных направлений взаимодействия с зарубежными партнерами Любимов обозначил развитие транспортной и логистической инфраструктуры, в том числе — реконструкцию аэропорта "Протасово", формирование современной инвестиционной инфраструктуры, привлечение резидентов в индустриальные парки на территории Рязанского и Пронского районов, а также в территорию опережающего социально-экономического развития "Лесной", освоение выпуска гражданской продукции сегмента электронного и оптического оборудования.

Гарри Корен отметил, что Рязанская область является одним из самых активных участников межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и Израиля. По словам посла, в прошлом году товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.

"Я надеюсь на положительный прирост в будущем. Работа с регионами России, в том числе с Рязанской областью, будет способствовать достижению этого результата, желаемого нашими странами. Посольство Израиля в РФ сделает все возможное для укрепления бизнес-связей с Рязанской областью и реализации планов", — сказал Корен.

Сяо Чучжоу назвала форум хорошей площадкой для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Она отметила, что в 2017 году товарооборот между КНР и Рязанской областью вырос в 5,5 раза. Экспорт из региона занимает 82%, его основная доля приходится на высокотехнологичную продукцию.

"Промышленность Рязанской области имеет огромный потенциал развития. В ближайшей перспективе может быть расширено сотрудничество с Китаем в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, формирование инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса. Это будет новой страницей в нашем сотрудничестве", – сказала Сяо Чучжоу.

В рамках делового форума, который продлится до 30 ноября, запланированы секционные заседания, презентации, тренинги, мастер-классы, биржа контактов, панельные дискуссии и ряд других мероприятий. Кроме того, участники форума смогут ознакомиться с работой предприятий и туристическими объектами Рязанской области.

Николай Любимов выразил уверенность, что деловое партнерство с Рязанской областью будет максимально комфортным, долгосрочным и выгодным для всех.

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