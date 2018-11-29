Рязанская область планирует войти в число ведущих экспортеров России

РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Рязанская область планирует за счет участия в приоритетном проекте "Международная кооперация и экспорт" войти в число ведущих экспортеров РФ, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на открытии делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области".
"В стратегических инициативах президента РФ Владимира Путина создание в несырьевых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора определено в качестве одной из национальных целей. Советом при главе государства по стратегическому развитию одобрен приоритетный проект "Международная кооперация и экспорт". Мы планируем максимально использовать возможности этого проекта с тем, чтобы войти в число ведущих экспортеров РФ", — сказал Любимов.
Губернатор проинформировал о возможностях сотрудничества с регионом и приоритетах внешнеэкономической сферы. По его словам, Рязанская область – экспортно-ориентированный регион. Внешнеторговый оборот в прошлом году превысил 1,6 миллиарда долларов США. При этом около 1 миллиарда долларов приходится на экспортные поставки. По итогам шести месяцев 2018 года динамика также положительная – плюс 16%. Экспорт возрос более чем на 13%.
По словам главы области, продукция с рязанской маркой поставляется более чем в 100 государств. Это страны СНГ, Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Китай, США, — то есть, ею охвачены развитые конкурентные рынки. Ведущими партнерами также являются Китай, Беларусь, Казахстан, Германия, Италия, Франция, Польша.
Гарри Корен отметил, что Рязанская область является одним из самых активных участников межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и Израиля. По словам посла, в прошлом году товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.
"Я надеюсь на положительный прирост в будущем. Работа с регионами России, в том числе с Рязанской областью, будет способствовать достижению этого результата, желаемого нашими странами. Посольство Израиля в РФ сделает все возможное для укрепления бизнес-связей с Рязанской областью и реализации планов", — сказал Корен.
Сяо Чучжоу назвала форум хорошей площадкой для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Она отметила, что в 2017 году товарооборот между КНР и Рязанской областью вырос в 5,5 раза. Экспорт из региона занимает 82%, его основная доля приходится на высокотехнологичную продукцию.
"Промышленность Рязанской области имеет огромный потенциал развития. В ближайшей перспективе может быть расширено сотрудничество с Китаем в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, формирование инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса. Это будет новой страницей в нашем сотрудничестве", – сказала Сяо Чучжоу.
В рамках делового форума, который продлится до 30 ноября, запланированы секционные заседания, презентации, тренинги, мастер-классы, биржа контактов, панельные дискуссии и ряд других мероприятий. Кроме того, участники форума смогут ознакомиться с работой предприятий и туристическими объектами Рязанской области.
Николай Любимов выразил уверенность, что деловое партнерство с Рязанской областью будет максимально комфортным, долгосрочным и выгодным для всех.
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