Рязанская область будет сотрудничать с компанией Long Jian Road & Bridges

РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Правительство Рязанской области заключило соглашение о намерениях с китайской Акционерной компанией с ограниченной ответственностью Long Jian Road&Bridges Co. Ltd., сообщает в четверг облправительство.
"Планируется, что стороны будут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в части реализации экономических, инвестиционных, инфраструктурных проектов на территории Рязанской области", — говорится в сообщении.
Как отмечает облправительство, китайская компания обладает большими производственными мощностями.
"Эта крупная многопрофильная корпорация, которая строит автодороги, мосты, туннели, коммунальные сети. Компания интенсивно осваивает зарубежные рынки. Как было отмечено, обе стороны считают сотрудничество перспективным, и рассчитывают, что оно будет взаимовыгодным", — сообщает правительство области.