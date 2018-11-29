Рязанская область будет сотрудничать с компанией Long Jian Road & Bridges

РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Правительство Рязанской области заключило соглашение о намерениях с китайской Акционерной компанией с ограниченной ответственностью Long Jian Road&Bridges Co. Ltd., сообщает в четверг облправительство.

Подписание состоялось в рамках начавшего работу 29 ноября делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области". В присутствии губернатора Николая Любимова и представителя китайского комитета содействия международной торговле в РФ Сяо Чучжо подписи под документом поставили заместитель председателя правительства региона Роман Петряев и заместитель генерального директора компании Ли Юньпэн.

"Планируется, что стороны будут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в части реализации экономических, инвестиционных, инфраструктурных проектов на территории Рязанской области", — говорится в сообщении.

Как отмечает облправительство, китайская компания обладает большими производственными мощностями.

"Эта крупная многопрофильная корпорация, которая строит автодороги, мосты, туннели, коммунальные сети. Компания интенсивно осваивает зарубежные рынки. Как было отмечено, обе стороны считают сотрудничество перспективным, и рассчитывают, что оно будет взаимовыгодным", — сообщает правительство области.

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