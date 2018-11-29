Костин: НБУ может вернуть депозиты "дочки" ВТБ, если верно ими распорядится

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вошедшая в украинский ВТБ временная администрация Национального банка Украины сможет выплатить оставшиеся около 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов, если правильно распорядится средствами, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Если новое руководство правильно распорядится этими средствами, я уверен, что они смогут выплатить все депозиты как частным клиентам, так и компаниям. Конечно, если они продадут за 1/5 стоимости, ситуация может быть другой. Это не такая уж большая сумма", — сказал он в интервью Bloomberg TV.

Костин подчеркнул, что признание "дочки" российского ВТБ неплатежеспособной было "первым шагом после введения военного положения".

Во вторник Нацбанк Украины отнес украинский ВТБ к категории неплатежеспособных. Ранее ВТБ ввел комиссии и лимиты на снятие наличных на фоне снижения объема ликвидности после ареста акций банка. В свою очередь Костин сообщал, что ВТБ хотел цивилизованно уйти с украинского рынка, но сделать это ему не дали. По его словам, банк за последние годы вернул примерно 90% депозитов клиентам.

В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

ВТБ во вторник заявил, что действия Коломойского в отношении дочернего банка ВТБ на Украине целенаправленно усиливают введенные в 2017 году санкции и являются, по сути, попыткой рейдерского захвата актива. Кроме того, банк отмечал, что ВТБ оставляет за собой право на взыскание через суд с президента Украины Петра Порошенко суммы, затраченной на покупку банка, на базе которого ВТБ построил украинскую "дочку".