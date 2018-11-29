Россияне за три дня заплатили налоги через сайт ФНС на 2,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские налогоплательщики за три прошедших дня заплатили имущественные налоги для физических лиц на 2,6 миллиарда рублей, воспользовавшись сервисом "личный кабинет" на сайте ФНС, сообщило ведомство.
Налоговая служба напоминает, что до истечения срока уплаты имущественных налогов за 2017 год у российских налогоплательщиков осталось меньше пяти дней: срок уплаты земельного налога, транспортного и налога на имущество физлиц истекает 3 декабря.
ФНС сообщила о растущей активности пользователей электронного сервиса в текущем году по сравнению с предыдущими периодами. Так, по данным службы, за ноябрь 2018 года пользователи обращались к сервису 35 миллионов раз, максимальное количество обращений в день составило 2,5 миллиона, а в час — более 100 тысяч. В минуту сервис обрабатывал до 2 тысяч запросов.
За аналогичный период в 2017 году пользователи вошли в него 24 миллиона раз, максимальное количество обращений в день достигло 933 тысяч, в час – 46 тысяч, а в минуту он обрабатывал 778 запросов.