Россияне за три дня заплатили налоги через сайт ФНС на 2,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские налогоплательщики за три прошедших дня заплатили имущественные налоги для физических лиц на 2,6 миллиарда рублей, воспользовавшись сервисом "личный кабинет" на сайте ФНС, сообщило ведомство.

"За 28 ноября физлица с помощью "личного кабинета налогоплательщика" оплатили 800 миллионов рублей налогов с банковских карт. Всего же с 26 ноября от россиян поступило 2,6 миллиарда рублей налогов, что делает этот сервис одним из наиболее популярных и комфортных способов их уплаты", — говорится в сообщении.

Налоговая служба напоминает, что до истечения срока уплаты имущественных налогов за 2017 год у российских налогоплательщиков осталось меньше пяти дней: срок уплаты земельного налога, транспортного и налога на имущество физлиц истекает 3 декабря.

"С помощью сервисов "заплати налоги" и "личного кабинета налогоплательщика" можно оплатить налоги онлайн. Нужно только заполнить реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Также оплатить налоги можно в банке, в кассах местных администраций или на почте", — отмечает ведомство.

ФНС сообщила о растущей активности пользователей электронного сервиса в текущем году по сравнению с предыдущими периодами. Так, по данным службы, за ноябрь 2018 года пользователи обращались к сервису 35 миллионов раз, максимальное количество обращений в день составило 2,5 миллиона, а в час — более 100 тысяч. В минуту сервис обрабатывал до 2 тысяч запросов.

За аналогичный период в 2017 году пользователи вошли в него 24 миллиона раз, максимальное количество обращений в день достигло 933 тысяч, в час – 46 тысяч, а в минуту он обрабатывал 778 запросов.