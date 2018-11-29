Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 17,2%

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22,5 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 15,2%, до уровня в 466,3 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA снизился на 11,5%, до 47,2 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась на 3,1 процентного пункта (п.п.) — до 10,1%. Операционные расходы, за исключением расходов на авиационное топливо, увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 297,534 миллиарда рублей.

Расходы по операционной аренде воздушных судов составили 63,768 миллиарда рублей, увеличившись на 33,7%, что обусловлено в основном значительным расширением парка воздушных судов (чистое увеличение количества воздушных судов в операционной аренде составило 57 самолетов или 21,8% по сравнению с 30 сентября 2017 года), а также ростом ставок LIBOR за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в частности средняя трехмесячная ставка LIBOR увеличилась на 1 п.п., до 2,20%). Дополнительное влияние на расходы связано с ускорением роста затрат в третьем квартале на фоне ослабления рубля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32 миллиарда рублей.

Общий долг по состоянию на 30 сентября 2018 года снизился на 7,6% по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года и составил 96,871 миллиарда рублей. Снижение долговой нагрузки связано с уменьшением обязательств по финансовой аренде вследствие поэтапного вывода четырех воздушных судов и перевода нескольких воздушных судов в состав активов для перепродажи. По состоянию на 30 сентября 2018 года объем невыбранных лимитов по кредитным линиям, доступным группе "Аэрофлот" в крупнейших российских и международных банках, составлял 81,5 миллиарда рублей.