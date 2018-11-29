В Ивановской области реализуют 7 крупных промпроектов на 3,5 млрд рублей

ИВАНОВО, 29 ноя — РИА Новости. В Ивановской области реализуются 7 крупных модернизационных проектов, связанных с легпромом, с общим объемом инвестиций более 3,5 миллиардов рублей, что позволит произвести полное переоборудование ключевых производств, сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева на V Всероссийском форуме лёгкой промышленности, открывшемся в Иваново.

"В области реализуются семь промышленных проектов на крупнейших предприятиях. Инвестиции в эти проекты составляют более 3,5 миллиардов рублей. Финансируются они льготными кредитами Фонда развития промышленности", — сказала Дмитриева.

По ее словам, в ближайшем будущем в регионе произойдет полное переоснащение ключевых производств на новейшее оборудование, что позволит выйти на новый виток развития легкой промышленности не только в регионе, но и в стране в целом.

Форум легкой промышленности, организованный при поддержке Минпромторга РФ, впервые проходит на региональной площадке в Иваново. В первый день форма, 29 ноября, его площадки посетили более 500 представителей отрасли, а также эксперты и дизайнеры.

"Для нас очень почетно, что Минпромторг выбрал именно Иваново для проведения форума. Это даст возможность представителям ивановских предприятий значительно укрепить связи с ключевыми текстильными предприятиями России и зарубежья, что даст толчок для более активного развития",- отметила Дмитриева.

V Всероссийский форум лёгкой промышленности проходит в Иваново 29-30 ноября. В его работе принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий отрасли, финансовых и банковских структур, а также аналитики и эксперты.

Главной темой пленарного заседания форума, которое состоится 30 ноября, станет вопрос повышения конкурентоспособности легпрома. Будут обсуждаться перспективы развития отрасли в существующих экономических условиях, продемонстрированы успешные кейсы по использованию программ финансовой поддержки легпрома. Участниками дискуссии станут губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, представители российских и зарубежных компаний

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