Минфин уверен, что в ЕС согласятся на расчеты за энергоносители в евро

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Европейские компании с удовольствием перейдут на расчеты в евро за энергоносители, решение здесь должен принять уже российский бизнес, который сейчас предпочитает доллар при поставках в Европу, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.
По его словам, это будет действовать как ограничитель для американских односторонних мер. "Потому что сейчас США получают ощутимое преимущество от обладания резервной валютой", — отметил Тимофеев.
По его словам, одной из мер по противодействию американским санкциям является переход на расчеты в нацвалютах. "Переход на расчеты в национальных валютах не может случиться очень быстро, потому что это требует перестройки не только России, но и других стран, и вообще мировой финансовой системы. Но мы будем идти по этому пути. Недовольных Соединенными штатами в мире много, много партнеров России говорят, что недовольны тем, как американцы действуют", — отметил он.
"Мы хотим создавать условия для того, чтобы использовать другие валюты, включая рубль, для международных расчетов стало более выгодно, чем доллар", — продолжил Тимофеев. По его словам, сейчас уже более чем две трети импорта России из стран СНГ оплачивается в рублях, а импорт из еврозоны оплачивается в российской валюте на одну треть.
"Также мы будем работать с нашими партнерами в Китае. Потенциально китайский юань, после того как они снимут ограничения, тоже может стать важной расчетной валютой в мире", — полагает он.