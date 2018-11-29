Минфин уверен, что в ЕС согласятся на расчеты за энергоносители в евро

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Европейские компании с удовольствием перейдут на расчеты в евро за энергоносители, решение здесь должен принять уже российский бизнес, который сейчас предпочитает доллар при поставках в Европу, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.

"Мы фактически уверены, что европейцы с удовольствием захотят перейти на расчеты в евро по поставкам энергоносителей. Все эти решения должны быть сделаны в России, потому что российские нефтяные компании предпочитают использовать доллар при поставках в Европу. Это тоже может быть изменено. Со временем, я думаю, у нас все получится", — сказал он, выступая на конференции "Санкции и Россия: вместе навсегда?".

По его словам, это будет действовать как ограничитель для американских односторонних мер. "Потому что сейчас США получают ощутимое преимущество от обладания резервной валютой", — отметил Тимофеев.

По его словам, одной из мер по противодействию американским санкциям является переход на расчеты в нацвалютах. "Переход на расчеты в национальных валютах не может случиться очень быстро, потому что это требует перестройки не только России, но и других стран, и вообще мировой финансовой системы. Но мы будем идти по этому пути. Недовольных Соединенными штатами в мире много, много партнеров России говорят, что недовольны тем, как американцы действуют", — отметил он.

"Мы хотим создавать условия для того, чтобы использовать другие валюты, включая рубль, для международных расчетов стало более выгодно, чем доллар", — продолжил Тимофеев. По его словам, сейчас уже более чем две трети импорта России из стран СНГ оплачивается в рублях, а импорт из еврозоны оплачивается в российской валюте на одну треть.

"Также мы будем работать с нашими партнерами в Китае. Потенциально китайский юань, после того как они снимут ограничения, тоже может стать важной расчетной валютой в мире", — полагает он.