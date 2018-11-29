В Минфине рассказали о планах по размещению евробондов в юанях

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — РИА Новости. Минфин РФ разместит евробонды в юанях, когда это будет действительно нужно, сейчас особой необходимости в этом нет, сообщил РИА Новости замминистра финансов России Сергей Сторчак.

"Когда это действительно будет нужно. Поскольку особой необходимости фондироваться в юанях нет, особенно с учетом профицита бюджета, то мы не формируем события. Давления на то, чтобы приоритезировать эту тему, нет", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос о планах министерства по юаневым заимствованиям.

В марте текущего года он говорил, что министерство планирует в текущем году протестировать выпуск облигаций, номинированных в евро и в юанях. В минувший вторник Минфин разместил евробонды на 1 миллиард евро под 3% годовых, это было первое размещение в европейской валюте с 2013 года.

Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.