Сторчак рассказал о подготовке итоговой декларации G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — РИА Новости. Позиция по отражению в итоговой декларации G20 ситуации в мировой торговле пока не согласована, заявил РИА Новости замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак, который принимает участие в подготовке проекта документа.

"В декларации идет обсуждение ситуации в мировой торговле. Позиция пока не согласована", — сказал Сторчак.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября — 1 декабря.

Журналисты и эксперты проявляют особое внимание к итоговому документу G20 после того, как две недели назад саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее закончился без принятия традиционной декларации лидеров. Это произошло впервые за историю этого форума.

По данным источника РИА Новости, в последний момент, уже в ходе встречи лидеров, межу китайскими и американскими участниками возникли разногласия по одному из пунктов. В итоге стороны ограничились заявлением председателя встречи, которое было опубликовано спустя несколько дней после окончания саммита. И встреча в Папуа-Новой Гвинее, и саммит G20 в Аргентине проходят на фоне торговой войны между Китаем и США — крупнейшими экономиками мира.