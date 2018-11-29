Россия в скором времени ждет от Дании решения по "Северному потоку — 2"

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. Архивное фото

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. Архивное фото

НОВО-ОГАРЕВО, 29 ноя — РИА Новости. Россия в ближайшее время ждёт от Дании решений по своим заявкам относительно "Северного потока-2", сказал глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы ожидаем от наших датских коллег принятия соответствующих решений. Как вы знаете, было подано две заявки, вторая заявка касалась прохождения маршрута газопровода уже не в территориальных водах Дании. Соответственно, мы думаем, что наши датские коллеги должны определиться в ближайшее время и принять решение",- сказал Новак журналистам.