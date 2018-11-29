Минфин выполнил программу внешних займов на 2018 год

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — РИА Новости. Минфин РФ выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей выходить на внешний рынок в 2018 году, сообщил РИА Новости замминистра финансов России Сергей Сторчак.

"Программу мы выполнили, у нас юридически нет возможностей больше", — заявил Сторчак, отвечая на вопрос о возможности еще одного выхода России на внешний рынок до конца текущего года.

Всего в 2018 году Минфин планировал предельный объем внешних займов на уровне 7 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда долларов планировалось направить в бюджет, а 4 миллиарда долларов — на выкуп старых неликвидных выпусков бумаг в рамках программы обмена евробондов.

В минувший вторник министерство разместило семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 3% годовых. Это был второй выход России на внешние долговые рынки за текущий год.

В апреле 2018 года Минфин разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Министерство сообщило тогда, что из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов были направлены на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 миллионов были зачислены в федеральный бюджет.