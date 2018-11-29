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Экономика

SKYF представила в Казани способные перевозить до 400 кг авиагрузовые дроны

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© РИА Новости / Алексей КуденкоКазань. Архивное фотоКазань. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко

КАЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Компания SKYF, производящая тяжелые авиагрузовые автономные дроны, способные перевозить грузы до 400 килограммов, в четверг провела демонстрационные полеты машин для агроработ и доставки грузов, уже в 2020 году компания планирует произвести 100 беспилотников, сообщил генеральный директор SKYF Александр Тимофеев.

Казань. Архивное фото
© Depositphotos / MaykovNikita
В Казани открылось представительство KazakhExport
SKYF – беспилотная авиагрузовая платформа вертикального взлета и посадки. Она позволяет разрабатывать беспилотные летательные аппараты разных модификаций для решения различных задач – от логистики грузов и обработки полей до тушения пожаров. На данный момент грузоподъемность платформы составляет до 400 килограммов, дальность полета – до 350 километров (с грузоподъемностью 50 килограммов), длительность полета – до 8 часов (с грузоподъемностью 50 килограммов). Компания является резидентом "Сколково", разработчик платформы SKYF находится в Казани, производство – в казанском технополисе "Химград".

"В сезоне 2019 года мы планируем запустить пять аппаратов в агроверсии в практическое применение в Татарстане, будем вести хронометраж, изучать фактический расход топлива… На все пять аппаратов у нас уже есть партнёры. На 2020 год мы планируем производство 100 аппаратов, и уже сейчас обсуждаем с заказчиками предварительные заказы", — сказал Тимофеев журналистам.

При этом он отметил, что на первом этапе, в первый год компания не планирует продавать аппараты. "Мы создаём совместно с партнерами региональных операторов, которые будут оказывать услуги. Сначала отрабатываем модель оказания услуг и примерно через год, когда будет понятна экономика, когда будут отработаны все процессы, уже будем предлагать покупать аппараты, потому что уже будет понятно, как их эксплуатировать", — уточнил он.

По словам Тимофеева, у компании уже сегодня есть 29 заказчиков на оказание услуг – из числа агрохолдингов (опыление полей и другие работы) и предприятий нефтедобычи (доставка грузов в отдаленные районы), но "твёрдые контракты" с ними SKYF планирует подписать ориентировочно к концу следующего года. Коммерческая стоимость одного летательного аппарата, по его информации, составляет порядка 250 тысяч долларов.

Глава компании уточнил, что в проект к настоящему времени вложено более 6 миллионов долларов частных инвестиций, а также получен грант по программе "Национальная технологическая инициатива" на 244 миллиона рублей. "Сейчас у нас на 30% инвестирует частный инвестор, на 70% — государство. Грант НТИ – 244 миллиона рублей на 3 года плюс своих 100 миллионов. За 3 года (2018-2020) общий план по инвестициям – примерно 350 миллионов рублей", — добавил он.

Как отметил заместитель премьер-министра Татарстана – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, данный проект имеет важное значение для республики в области сельского хозяйства, дистанционного мониторинга земли (подготовка информации для Росреестра) и лесного хозяйства. Кроме того, по его словам, есть перспективы дальнейшей совместной работы команды проекта SKYF и специалистов университета Иннополис. Республика готова и дальше поддерживать данный проект.

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