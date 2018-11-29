Задачи наказать американский бизнес в России нет, заявил Минфин

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские власти при разработке мер противодействия американским санкциям не ставят перед собой задачу наказать американский бизнес, работающий в России, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.
"Те контрмеры, которые мы предпринимаем против санкций, они, прежде всего, направлены не на то, чтобы кого-то наказать за рубежом, а для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование, прежде всего, системообразующих предприятий. Но и мы планируем создавать стабильные и предсказуемые условия работы для инвесторов, включая зарубежных инвесторов", — продолжил Тимофеев.
Тимофеев отметил, что департамент сталкивается и с еще одним аспектом в работе. "Предприятия, которые попали под санкции, тоже пытаются это использовать в своих интересах и получить от государства максимум. Но в общем есть определенные лимиты. Собственно, Минфин выступает за бюджет, как вы понимаете… Поэтому слишком большого расходования бюджетных средств, неэкономного, тоже нельзя допустить", — добавил он.