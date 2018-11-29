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Трамп и Си Цзиньпин на встрече на G20 вряд ли договорятся, считают эксперты

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© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фотоДональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН/ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Одним из ключевых событий в рамках предстоящего саммита G20 в Аргентине станет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Cаммит АСЕАН в Сингапуре. 12 ноября 2018
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Азия решила: санкциям здесь не место
Интерес к ней огромен, ведь переговоры лидеров двух ведущих экономик мира пройдут на фоне разгорающейся торговой войны, которая может выйти на новый уровень уже через месяц. Главная интрига — смогут ли стороны договориться и станцевать "танго вдвоем" на аргентинской земле. И если да, то кто, а точнее что возьмет верх – ястребиный напор Трампа или выдержка восточного дракона Си Цзиньпина.

Эксперты полагают, что долгосрочных соглашений между принципиальными соперниками ждать не стоит, но успехом станет заключение "перемирия".

Международные инвесторы тем временем заняли выжидательную позицию: биржи в Азиатско-Тихоокеанском регионе на этой неделе торгуются с небольшим плюсом, что отражает некоторый оптимизм участников рынка относительно исхода переговоров лидеров.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Глава ВТО призвал не допустить глобальной торговой войны
Как именно и где будут проходить переговоры, пока остается загадкой: организаторы саммита в Аргентине вынуждены ставить знаки вопроса в таблице мероприятий напротив встречи лидеров США и Китая.

По данным источников издания South China Morning Post, стороны договорились, что помимо глав государств в переговорах примут участие по шесть чиновников. При этом в составе американской делегации не будет Питера Наварро – советника президента и одного из самых жестких критиков Китая в команде Трампа. Эту информацию некоторые наблюдатели расценивают как сигнал о готовности Вашингтона к продуктивным дискуссиям с Пекином.

Впрочем, до их начала стороны держат козыри в рукаве и ведут себя в привычном ключе: Трамп грозится новыми пошлинами, а Китай напоминает американцам о временах Великой депрессии. При этом и те, и другие говорят о дружбе и готовности к взаимовыгодному сотрудничеству.

От дружбы к торговой войне

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 11 октября 2018
© REUTERS / Brendan McDermid
Трамп довоевался. Торговые войны привели к обвалу на американских биржах
Личные отношения глав государств начали складываться во время их первой встречи в апреле 2017 года в США. Тогда Трамп пригласил китайского лидера с супругой в свою резиденцию во Флориде. Американский президент позднее вспоминал об этих переговорах и о Си Цзиньпине в восторженных тонах, называя его прекрасным человеком и другом. Ради хороших отношений Трамп даже не стал поднимать проблему валютного манипулирования и отказался общаться с главой администрации Тайваня.

В ноябре 2017 года состоялся визит президента США в Китай, который также был организован на высшем уровне и призван был показать укрепление отношений между двумя странами.

Трамп все эти месяцы подчеркивал большой вклад КНР и лично Си Цзиньпина в урегулирование проблемы КНДР. Пекин действительно способствовал организации исторической встречи президента США и лидера КНДР в июне 2018 года в Сингапуре. В последние месяцы на этом направлении наблюдается определенный застой, с которым, впрочем, политика китайских властей почти никак не связана.

Гораздо большую обеспокоенность у Вашингтона, Пекина и всего мирового сообщества вызывает скатывание отношений США и КНР к торговой войне, которая набирает обороты едва ли не с каждым месяцем.

"Америка прежде всего" против ВТО

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что "еще много может сделать" в торговой войне с Китаем
Трамп еще во время предвыборной кампании, постоянно говорил о необходимости перехода к "справедливой торговле" с Китаем, под которой он подразумевал устранение торгового дисбаланса (по итогам 2017 года при объеме китайского импорта в 505 миллиардов долларов и американского экспорта в 130 миллиардов дефицит для США составил около 375 миллиардов долларов).

Трамп был далеко не первым американским президентом, который на это указывал. Еще несколько лет назад Барак Обама прямо говорил о том, что "правила мировой торговли должны писать США, а не такие страны как Китай". Правда, для этого он предлагал создать Транс-Тихоокеанское партнерство, к которому новый президент отказался присоединяться. Трамп вообще не любит многосторонние соглашения, предпочитая договариваться один на один – с учетом экономического могущества США так легче добиться нужных соглашений. Но не с Китаем.

По мнению Пекина, продвигаемый США принцип "паритетной торговли" или "справедливой торговли" противоречит принципу ВТО о взаимном благоприятствовании и взаимной выгоды, а предпосылкой к этому является главный принцип Трампа "Америка прежде всего". Китай считает, что нынешняя администрация США путем запугивания и давления пытается навязать ему свои собственные интересы.

Битва барьеров

Президент США Дональд Трамп на приеме, посвященном 35-летию атаки на мирную миссию во время Ливанской гражданской войны. 25 октября 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Слабоумие и отвага. Вашингтон повышает ставки в торговой войне
Летом терпение Трампа лопнуло, и он первым пошел в наступление: США ввели пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что одновременно стороны вели интенсивные консультации на различных правительственных уровнях, как в закрытом режиме, так и с использованием средств публичной дипломатии, демонстрируя друг другу то кнут, то пряник. Яркой иллюстрацией здесь стала ситуация вокруг китайских компаний ZTE и Huawei, на примере которых власти США показывали, как они могут мешать работать иностранцам на своей территории.

В итоге к саммиту в Аргентине обе стороны подошли с многомиллиардными потерями, но с готовностью продолжать борьбу за свои интересы. Тактика взаимной "осады и удушения" не принесла ощутимого успеха ни Пекину, ни Вашингтону. Поэтому "обмен любезностями" продолжился.

Угрозы и предостережения

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Лидер КНР считает, что в холодных и торговых войнах нет победителей
Буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключил введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.

Кроме того, президент США назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать с 1 января пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%.

Однако Трамп не был бы самим собой, если бы закрыл дверь к переговорам с Си Цзиньпином, даже не начав их. Во вторник главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил журналистам: по мнению президента, есть "хорошая вероятность, что более хорошие договоренности с Китаем будут достигнуты, и он открыт для этого".

В ответ посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай сообщил, что Китай едет на саммит G20 в Аргентине с надеждой на соглашение, которое сможет ослабить торговую войну между странами. Он подчеркнул, что между лидерами двух стран "очень хорошие рабочие отношения и личная дружба".

Цуй Тянькай также сообщил, что Пекин не рассматривает возможность использовать американские долговые обязательства как оружие в американо-китайской торговой войне, поскольку такой шаг может дестабилизировать финансовые рынки (Китай является крупнейшим иностранным держателем американских долговых обязательств с 1,15 триллиона долларов).

Однако при этом дипломат заявил о возможных негативных последствиях для США, если в Вашингтоне выберут жесткую позицию по Китаю и попытаются нарушить экономические связи между странами, передает агентство Рейтер. Посол не преминул напомнить о Великой депрессии, которую пережили США в 20-30-е годы прошлого века.

Посол отметил, что "ключ к согласованному решению торговых вопросов — это сбалансированный подход к опасениям обеих сторон".

"Честно сказать, пока я не видел достаточного ответа американской стороны на нашу обеспокоенность… Мы не можем принять того, что одна сторона будет выдвигать требования, а другой придется просто выполнять все это", — сказал Цуй Тянькай.

Соперничество неизбежно

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на общем собрании Российского совета по международным делам в Доме приемов МИД России. 20 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров рассказал о вреде торговых войн для мировой экономики
Опрошенные РИА Новости эксперты довольно сдержанно оценивают перспективы заключения договоренностей между Трампом и Си Цзиньпином, которые бы могли положить конец многолетним торговым спорам.

Директор проекта "Сила Китая" Центра международных и стратегических исследований (CSIS) в Вашингтоне Бонни Глэйзер полагает, что причины здесь кроются в глобальном характере соперничества двух стран.

"США и Китай все чаще вовлечены в стратегическую конкуренцию по всему спектру: военному, экономическому и дипломатическому. Я сомневаюсь, что между Трампом и Си есть какая-то "личная химия". Трамп, похоже, не готов к торговой сделке. Он считает, что Китай больше страдает от тарифной войны, чем США, и пытается усилить давление на Си, угрожая еще больше повысить пошлины. В какой-то момент Трамп, вероятно, будет готов к соглашению, но я не думаю, что он готов заключить его сейчас", — заявила эксперт.

Сотрудник центра политических исследований Stimpson Center в Вашингтоне Логан Поли также обращает внимание на то, что США официально считают Китай "стратегическим соперником". Причем это прописано и в военных доктринах США.

"Я не верю, что США и Китай придут к всеобъемлющей сделке, которая остановит или удержит торговую войну в ее нынешнем виде. Торговая война уже не просто торговая война. Корень санкций и пошлин в остром соперничестве и несовместимости Америки Трампа и Китая Си Цзиньпина", — считает политолог.

По его мнению, для нормализации отношений странам необходимо снять "геополитические обеспокоенности", под которыми американский эксперт понимает "мировой экспансионизм Китая".

"Еще один вопрос, который возникает в рамках американо-китайских отношений на G20, это потенциальные итоги встречи, которая должна состояться между США, Японией и Индией. Эти три страны, наряду с Австралией, составляют широко обсуждаемый, но еще не реализованный проект Quad – региональный альянс, который почти полностью сосредоточен на противодействии китайскому экспансионизму и влиянию в регионе", — говорит Поли.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин: торговая война США и Китая создает окно возможностей для России
Профессор университета Майами Джун Дрейер обращает внимание на то значение, которое имеет для лидеров США и КНР достижение соглашения для борьбы с оппонентами в своих странах

"Ни Трамп, ни Си не хотят казаться слабыми друг с другом. Поэтому, вероятно, соглашение может быть выработано, чтобы каждый мог показать дома свой успех перед критиками. Но это вряд ли будет победой для обеих сторон", — считает профессор.

Старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ (Taihe) Сунь Юнфу напоминает о важных для Китая условиях заключения соглашения.

"Встреча двух лидеров крайне важна. Весьма вероятно, что это станет поворотным моментом в китайско-американской торговой войне… Я уверен, что стороны обязательно смогут найти эффективный способ решения проблемы торговых противоречий, если будут придерживаться принципа взаимоуважения, взаимопонимания и взаимных уступок", — считает собеседник агентства.

Аналитик American Enterprise Institute Дерек Сциссорз прогнозирует, что стороны договорятся об отсрочке введения новых американских пошлин.

"Сделка будет заключаться в том, чтобы приостановить увеличение тарифов с 1 января в обмен на возобновление Китаем импорта товаров из США. Стороны также договорятся обсудить остальные вопросы в первой половине 2019 года… В любом случае американская политика будет оказывать все большее давление на торговлю Китая в течение года", — уверен эксперт.

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© Виталий Подвицкий
...Он подошел из-за угла
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