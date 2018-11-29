ВАШИНГТОН/ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Одним из ключевых событий в рамках предстоящего саммита G20 в Аргентине станет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Эксперты полагают, что долгосрочных соглашений между принципиальными соперниками ждать не стоит, но успехом станет заключение "перемирия".
Международные инвесторы тем временем заняли выжидательную позицию: биржи в Азиатско-Тихоокеанском регионе на этой неделе торгуются с небольшим плюсом, что отражает некоторый оптимизм участников рынка относительно исхода переговоров лидеров.
По данным источников издания South China Morning Post, стороны договорились, что помимо глав государств в переговорах примут участие по шесть чиновников. При этом в составе американской делегации не будет Питера Наварро – советника президента и одного из самых жестких критиков Китая в команде Трампа. Эту информацию некоторые наблюдатели расценивают как сигнал о готовности Вашингтона к продуктивным дискуссиям с Пекином.
Впрочем, до их начала стороны держат козыри в рукаве и ведут себя в привычном ключе: Трамп грозится новыми пошлинами, а Китай напоминает американцам о временах Великой депрессии. При этом и те, и другие говорят о дружбе и готовности к взаимовыгодному сотрудничеству.
От дружбы к торговой войне
В ноябре 2017 года состоялся визит президента США в Китай, который также был организован на высшем уровне и призван был показать укрепление отношений между двумя странами.
Трамп все эти месяцы подчеркивал большой вклад КНР и лично Си Цзиньпина в урегулирование проблемы КНДР. Пекин действительно способствовал организации исторической встречи президента США и лидера КНДР в июне 2018 года в Сингапуре. В последние месяцы на этом направлении наблюдается определенный застой, с которым, впрочем, политика китайских властей почти никак не связана.
Гораздо большую обеспокоенность у Вашингтона, Пекина и всего мирового сообщества вызывает скатывание отношений США и КНР к торговой войне, которая набирает обороты едва ли не с каждым месяцем.
"Америка прежде всего" против ВТО
Трамп был далеко не первым американским президентом, который на это указывал. Еще несколько лет назад Барак Обама прямо говорил о том, что "правила мировой торговли должны писать США, а не такие страны как Китай". Правда, для этого он предлагал создать Транс-Тихоокеанское партнерство, к которому новый президент отказался присоединяться. Трамп вообще не любит многосторонние соглашения, предпочитая договариваться один на один – с учетом экономического могущества США так легче добиться нужных соглашений. Но не с Китаем.
По мнению Пекина, продвигаемый США принцип "паритетной торговли" или "справедливой торговли" противоречит принципу ВТО о взаимном благоприятствовании и взаимной выгоды, а предпосылкой к этому является главный принцип Трампа "Америка прежде всего". Китай считает, что нынешняя администрация США путем запугивания и давления пытается навязать ему свои собственные интересы.
Битва барьеров
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что одновременно стороны вели интенсивные консультации на различных правительственных уровнях, как в закрытом режиме, так и с использованием средств публичной дипломатии, демонстрируя друг другу то кнут, то пряник. Яркой иллюстрацией здесь стала ситуация вокруг китайских компаний ZTE и Huawei, на примере которых власти США показывали, как они могут мешать работать иностранцам на своей территории.
В итоге к саммиту в Аргентине обе стороны подошли с многомиллиардными потерями, но с готовностью продолжать борьбу за свои интересы. Тактика взаимной "осады и удушения" не принесла ощутимого успеха ни Пекину, ни Вашингтону. Поэтому "обмен любезностями" продолжился.
Угрозы и предостережения
Кроме того, президент США назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать с 1 января пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%.
Однако Трамп не был бы самим собой, если бы закрыл дверь к переговорам с Си Цзиньпином, даже не начав их. Во вторник главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил журналистам: по мнению президента, есть "хорошая вероятность, что более хорошие договоренности с Китаем будут достигнуты, и он открыт для этого".
В ответ посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай сообщил, что Китай едет на саммит G20 в Аргентине с надеждой на соглашение, которое сможет ослабить торговую войну между странами. Он подчеркнул, что между лидерами двух стран "очень хорошие рабочие отношения и личная дружба".
Цуй Тянькай также сообщил, что Пекин не рассматривает возможность использовать американские долговые обязательства как оружие в американо-китайской торговой войне, поскольку такой шаг может дестабилизировать финансовые рынки (Китай является крупнейшим иностранным держателем американских долговых обязательств с 1,15 триллиона долларов).
Однако при этом дипломат заявил о возможных негативных последствиях для США, если в Вашингтоне выберут жесткую позицию по Китаю и попытаются нарушить экономические связи между странами, передает агентство Рейтер. Посол не преминул напомнить о Великой депрессии, которую пережили США в 20-30-е годы прошлого века.
Посол отметил, что "ключ к согласованному решению торговых вопросов — это сбалансированный подход к опасениям обеих сторон".
"Честно сказать, пока я не видел достаточного ответа американской стороны на нашу обеспокоенность… Мы не можем принять того, что одна сторона будет выдвигать требования, а другой придется просто выполнять все это", — сказал Цуй Тянькай.
Соперничество неизбежно
Директор проекта "Сила Китая" Центра международных и стратегических исследований (CSIS) в Вашингтоне Бонни Глэйзер полагает, что причины здесь кроются в глобальном характере соперничества двух стран.
"США и Китай все чаще вовлечены в стратегическую конкуренцию по всему спектру: военному, экономическому и дипломатическому. Я сомневаюсь, что между Трампом и Си есть какая-то "личная химия". Трамп, похоже, не готов к торговой сделке. Он считает, что Китай больше страдает от тарифной войны, чем США, и пытается усилить давление на Си, угрожая еще больше повысить пошлины. В какой-то момент Трамп, вероятно, будет готов к соглашению, но я не думаю, что он готов заключить его сейчас", — заявила эксперт.
Сотрудник центра политических исследований Stimpson Center в Вашингтоне Логан Поли также обращает внимание на то, что США официально считают Китай "стратегическим соперником". Причем это прописано и в военных доктринах США.
"Я не верю, что США и Китай придут к всеобъемлющей сделке, которая остановит или удержит торговую войну в ее нынешнем виде. Торговая война уже не просто торговая война. Корень санкций и пошлин в остром соперничестве и несовместимости Америки Трампа и Китая Си Цзиньпина", — считает политолог.
По его мнению, для нормализации отношений странам необходимо снять "геополитические обеспокоенности", под которыми американский эксперт понимает "мировой экспансионизм Китая".
"Еще один вопрос, который возникает в рамках американо-китайских отношений на G20, это потенциальные итоги встречи, которая должна состояться между США, Японией и Индией. Эти три страны, наряду с Австралией, составляют широко обсуждаемый, но еще не реализованный проект Quad – региональный альянс, который почти полностью сосредоточен на противодействии китайскому экспансионизму и влиянию в регионе", — говорит Поли.
"Ни Трамп, ни Си не хотят казаться слабыми друг с другом. Поэтому, вероятно, соглашение может быть выработано, чтобы каждый мог показать дома свой успех перед критиками. Но это вряд ли будет победой для обеих сторон", — считает профессор.
Старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ (Taihe) Сунь Юнфу напоминает о важных для Китая условиях заключения соглашения.
"Встреча двух лидеров крайне важна. Весьма вероятно, что это станет поворотным моментом в китайско-американской торговой войне… Я уверен, что стороны обязательно смогут найти эффективный способ решения проблемы торговых противоречий, если будут придерживаться принципа взаимоуважения, взаимопонимания и взаимных уступок", — считает собеседник агентства.
Аналитик American Enterprise Institute Дерек Сциссорз прогнозирует, что стороны договорятся об отсрочке введения новых американских пошлин.
"Сделка будет заключаться в том, чтобы приостановить увеличение тарифов с 1 января в обмен на возобновление Китаем импорта товаров из США. Стороны также договорятся обсудить остальные вопросы в первой половине 2019 года… В любом случае американская политика будет оказывать все большее давление на торговлю Китая в течение года", — уверен эксперт.